Нигматуллин о Суперкубке: «Осталось назначить судью из Петербурга, чтобы «Зениту» было комфортно выиграть еще один титул»

отреагировал на проведение Олимп Суперкубка России в Петербурге.

«Ситуация всем понятная, осталось только назначить судью из Санкт-Петербурга, чтобы было комфортно выиграть еще один титул.

Российским футболом должны руководить люди без клубных пристрастий. А сейчас многие вопросы решаются с акцентом на «Зенит», так, чтобы было удобно ему. Наверное, логичнее турнир было провести на нейтральной территории.

Как бы то ни было, ситуация не очень красивая для российского футбола. Я понимаю «Спартак», но бойкотировать матч неправильно. Это не спортивный принцип», – сказал экс-вратарь красно-белых.

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище