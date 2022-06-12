IOWA о Суперкубке: «Я бы хотела спеть в случае победы «Зенита», готова вживую. Фанаты «Спартака» пели с МакSим – это было впечатляюще»

IOWA готова выступить на матче за между «Зенитом» и «Спартаком».

Матч пройдет 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Я бы хотела выступить на Суперкубке России в Петербурге. В случае победы готова спеть «Улыбайся».

Я видела, как болельщики «Спартака» пели вместе с МакSим после финала Кубка России. Это было впечатляюще!

Я готова пойти еще дальше и спеть вживую вместе с болельщиками «Зенита», – рассказала поп-исполнительница.

Екатерина Иванчикова – солистка белорусской группы IOWA, живущей в Петербурге. Коллектив еще не выступал на футбольных мероприятиях. В 2017 году группа спела на чествовании хоккеистов СКА после победы в Кубке Гагарина.

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