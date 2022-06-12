Гендиректор «Спартака»: «Мы никогда не ставили никаких ультиматумов РФС. Вся истерия началась, когда мое письмо стало публичным»

Генеральный директор «Спартака» сообщил, что клуб не ставил ультиматумов РФС.

рассказал, что красно-белые хотели построить конструктивный диалог о месте проведения матча за с , который в итоге состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

«Мы никогда не ставили никаких ультиматумов. Ни одного официального заявления клуб не сделал.

Вся эта истерия началась после того, как мое письмо для РФС стало публичным. Это письмо являлось предложением к конструктивному диалогу.

Мы предлагали перенести матч на 16 июля. При условии, что матч пройдет 9 числа – у нас меньше трех недель на подготовку. Я считаю, это недостаточно.

Мы просили перенести начало чемпионата на 24 июля. Наше предложение было – нейтральность арены. Мы знали, что «Зенит» желал сыграть на домашней арене», – сказал Мележиков.

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