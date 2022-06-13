«Спартак» обсуждал с «Зенитом» 2-матчевое противостояние за Суперкубок: «Никто не против в современных условиях заработать дополнительные деньги»

Гендиректор «Спартака» рассказал о переговорах с «Зенитом» о проведении матча за .

«Знаю, что Илюхина (председатель совета директоров — прим. ред.) участвовала в обсуждении еще до бюро исполкома. Более того, она участвовала в обсуждении двухматчевого противостояния и была к этому готова.

Они отказались, наверное, потому что мы были согласны с двухматчевым противостоянием: никто не против в современных условиях заработать какие-то дополнительные деньги, сыграть один матч в Питере, второй — в Москве, но мы просили 16-е число. Просили жеребьевку.

Судя по всему, предварительно обсудив условия двухматчевого противостояния, РФС с «Зенитом» уже договорился. Договорился о 9-м, максимум 12-м числе и о том, что последний матч снова в Питере будет играться. Это прям незыблемое условие, что завершающий матч будет в Питере. «Зенит» до такой степени уверен в победе?

Думаю, шансы 50 на 50. Кто более заряжен, кто более злой, то и победит на футбольном поле», — сказал .

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище