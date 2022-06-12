Никита Баженов: «Спартак» уже выиграл в медиапространстве, даже если проиграет Суперкубок. «Зенит» все для этого сделал»

рассказал, в чем «Спартак» уже обыграл .

9 июля команды сыграют в матче за в Санкт-Петербурге.

«Нет, точно «Спартак» ничего не будет бойкотировать. Уверен. Можем язвить на эту тему, но бойкотировать не стоит совершенно.

Все должны заниматься своими делами. Ребята должны выходить, играть в футбол.

«Спартак» уже выиграл в медиапространстве, даже если проиграет в матче. «Зенит» все для этого сделал. Молодцы! Это сарказм был», – сказал Баженов.

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище