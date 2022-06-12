Директор «Спартака» о бойкоте Суперкубка: «Мое мнение – играть, но я соберу команду и услышу ее. Дедлайн по решению – вплоть до выхода на поле»

Гендиректор «Спартака» ответил на вопросы о возможном бойкоте матча за Суперкубок России.

9 июля разыграют и «Спартак». Матч состоится на «Газпром Арене».

– Раз нас всячески двигают к этому вопросу – пожалуйста, давайте. Я соберу команду и услышу ее мнение. Лично мое мнение – все-таки в пользу спортивного противостояния. Я против всех этих инсинуаций.

Но не мы это начинали, мы об этом не говорили. И почему так считает РФС – я не знаю, честно говоря (вероятно, речь о словах Александра Дюкова, который прокомментировал возможный бойкот «Спартака» – Sports.ru).

– Вы знаете, что за бойкот есть штраф?

– Я считаю, что сейчас это не принципиально. Еще раз говорю: мое личное мнение – играть. Какое мнение будет у футболистов – я их услышу 21-22-го числа. Мне будет это интересно.

– Если футболисты скажут: «Мы не готовы ехать в Питер и играть с «Зенитом», то вы откажетесь от матча?

– Не знаю. Мы выработаем решение и, думаю, его объявим. Просто не хочется делать заложниками болельщиков. На самом деле, дедлайн по принятию решения – вы же понимаете – вплоть до выхода команд на поле, – сказал .

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище