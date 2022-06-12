Андрей Канчельскис: «Зарема позорит «Спартак», ей надо заканчивать с футболом. В клубе все ужасно, команду уничтожают»

раскритиковал заявления .

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна ранее высказалась о проведении матча с «Зенитом» за в Санкт-Петербурге. Сперва она сказала: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед. У нас наивных нет». А потом: «Относимся как к гастролям. «Спартак» же вместо группы «Руки вверх» туда «пригласили».

«Ей надо заканчивать заниматься футболом. Позорит «Спартак». Как так можно? Детских тренеров приглашают на работу…

Они еще рассказывают нам о футболе. Если честно, то уже не смешно – это большая беда для «Спартака». В клубе все ужасно.

Что они делают со … Мне очень обидно и жалко, что такую команду берут и уничтожают люди, которые не имеют права вообще там быть», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище