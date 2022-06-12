«Спартак» не предлагал провести матч за Суперкубок на своем стадионе: «Зачем нам идти по пути «Зенита»?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Олимп Суперкубок России Евгений Мележиков Газпром Арена (Крестовский) стадионы Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» не предлагал провести матч за Суперкубок на «Открытие Банк Арене».

Гендиректор красно-белых Евгений Мележиков рассказал, что клуб не предлагал «Открытие Банк Арену» в качестве варианта для проведения игры.

– Почему вы не предложили свой стадион?

– Считаю, что это изначально неправильно. Зачем нам предлагать свой стадион и идти по пути «Зенита»?

Мы понимали, что это будет встречено негативно, потому что здесь мы входим в какое-то реконструктивное русло. Мы никогда не договоримся: «Зенит» свой стадион, мы – свой. Поэтому мы сразу, чтобы никого не загонять в узкие рамки, не биться головой об стену, предложили варианты, которые по идее способствуют диалогу, но диалога, к сожалению, не получилось.

– Почему вы не обращались насчет нейтрального поля перед Суперкубком 2017 года?

– А для нас тогда не было причин обращаться, потому что мы играли с «Локомотивом» в Москве. Какая разница, на каком стадионе? Это не проблема, – сказал Мележиков.

9 июля Олимп Суперкубок России разыграют «Зенит» и «Спартак». Матч состоится на «Газпром Арене».

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