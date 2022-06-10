Сергей Жуков о Суперкубке в Петербурге: «Мнение «Руки Вверх!», расходы организаторов концерта, планы 30 тысяч человек РФС решил не учитывать. Нас поставили перед фактом»

Сергей Жуков раскритиковал РФС за Олимп Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Спартак» разыграют трофей на 9 июля. Концерт группы «Руки Вверх!» запланирован там же.

Директор группы резко прокомментировал решение РФС: «Это ужасно, просто нож нам в спину. «Газпром Арена» год назад дала нам эту дату». Глава РФС Александр Дюков сказал: «Есть договоренность, что концерт состоится позже. У Суперкубка возможности для маневра нет».

«А сейчас я хочу написать кое-что очень личное для наших поклонников из Санкт-Петербурга…

Два года назад мы были вынуждены перенести наш концерт из-за ковида. Год назад мы были вынуждены перенести наш концерт из-за нового карантина. Сегодня мы узнали, что будем вынуждены еще раз перенести наш концерт – теперь из-за Суперкубка.

К сожалению, бюро исполкома РФС сегодня решило, что других стадионов в стране нет, и им обязательно нужно играть на том, который занят. Занят концертом «Руки Вверх!».

Мнение группы, расходы организаторов концерта, планы 30 тысяч человек, уже купивших билеты на наше выступление, в том числе и из других городов – все их бюро РФС решило не учитывать. Никто в РФС не счел нужным извиниться перед этими людьми. Что ж… Значит, сделаю это я.

Извините, мы очень хотели выступить в Санкт-Петербурге 9 июля! Но нас поставили перед фактом, что наш концерт не может быть сыгран в этот день.

Но есть и хорошая новость… Наше выступление все же состоится – всего лишь на одну неделю позже намеченной даты. Мы верим, что те поклонники, которые ждали наш концерт два года, смогут подождать нас еще семь дней.

Приходите 16 июля на «Газпром Арену». Все ранее приобретенные билеты будут действительны. И обещаем, что мы сыграем самый мощный, самый незабываемый концерт в истории нашей группы!🔥» – написал солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

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