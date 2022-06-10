Дюков о концерте «Руки Вверх» в Питере: «Есть договоренность, что состоится позже. У Суперкубка возможности для маневра нет»

Из-за Олимп Суперкубка России концерт «Руки Вверх» в Санкт-Петербурге перенесут.

Сегодня бюро исполкома РФС утвердило «Газпром Арену» в качестве места проведения Суперкубка России 9 июля.

Однако в день матча «Зенита» и «Спартака» на арене был запланирован концерт «Руки Вверх». Директор группы раскритиковал решение РФС: «Это ужасно, просто нож нам в спину. год назад дала нам эту дату».

«Мы получили заявку от стадиона. Он подтвердил желание и готовность провести матч 9 июля.

Что касается отношений с артистами, мне об этом ничего неизвестно. Это вопрос взаимоотношений группы и арены. От себя могу сказать, абстрагируясь от должностей, что это футбольная арена – более правильно провести там такой знаковый футбольный матч.

Мне сказали, есть договоренность с исполнителями, что выступление состоится позже. Такая возможность есть. Что касается Суперкубка, у него возможности для маневра нет», – сказал президент РФС Александр Дюков.

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