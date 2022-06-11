«Руки Вверх!» о Суперкубке: «Благодарны руководству «Газпром Арены», что нашли новую дату для концерта. Так что в Питере пройдут два больших события»

Группа «Руки Вверх!» поблагодарила руководство «Газпром Арены».

Изначально концерт группы должен был состояться 9 июля на стадионе , однако впоследствии на эту дату была назначена игра за Суперкубок.

«Руки Вверх!» выступят в Санкт-Петербурге 16 июля.

«Менеджмент группы «Руки Вверх!» благодарен руководству за то, что оперативно нашли новую дату для нашего концерта. Выступление коллектива состоится 16 июля, всего через неделю после первоначальной даты.

Все билеты будут действительны. Так что в Питере пройдут два подряд больших события: Суперкубок и концерт «Руки Вверх!» – сообщил директор группы Роберт Погосян.

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