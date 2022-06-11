«Зенит» о переносе концерта «Руки Вверх!»: «Предварительно такой сценарий обсуждался с группой»

«Зенит» прокомментировал ситуацию с переносом концерта группы «Руки Вверх!» с .

Концерт был запланирован на 9 июля, однако был перенесен на неделю из-за проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«После того, как РФС принял решение о проведении матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге, клуб финально обсудил это с организаторами концерта и группой «Руки Вверх», предварительно такой сценарий тоже обсуждался.

В итоге договорились о переносе шоу на 16 июля. Это позволит организаторам концерта полностью подготовить площадку под мероприятие», – сообщили в пресс-службе .

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище