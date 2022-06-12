Кутепов может перейти в «Торпедо». Он уйдет из «Спартака» бесплатно в конце июня

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Илья Кутепов может стать игроком «Торпедо» после ухода из «Спартака».

По данным «Спорт-Экспресса», клуб, вернувшийся в РПЛ по итогам минувшего розыгрыша Олимп-ФНЛ, уже сделал предложение 28-летнему футболисту. Вариант с «Торпедо» – не единственный для Кутепова.

Агент защитника говорил, что Илья может продолжить карьеру в России или Турции.

Ранее «Спартак» объявил, что россиянин покинет клуб, когда срок его контракта истечет. Футболист выступал в составе красно-белых с 2012 года и выиграл с командой три трофея.

В минувшем сезоне Кутепов отыграл за «Спартак» пять матчей во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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