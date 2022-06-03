Агент Кутепова: «Илья полностью здоров. Ведем переговоры с клубами из России и Турции»

Агент Ильи Кутепова прокомментировал будущее покинувшего «Спартак» защитника.

«Илья полностью здоров. Еще в начале мая он начал тренироваться без каких-либо ограничений и был готов к общей группе. Решение о допуске принимал медицинский штаб и главный тренер .

Сразу после окончания сезона он поехал в Италию, в Болонью, где прошел обследование и сдал серию функциональных тестов. Результат – Кутепов на 100% здоров.

Сейчас Илья там же, в Болонье, в медицинском центре «Изокинетик». Тренируется под контролем доктора Джанни Нанни – с 1983 года он возглавляет медицинский штаб «Болоньи» и входит в медицинскую комиссию федерации футбола Италии. Никакого отпуска – он работает и готовится к новому сезону.

Сейчас у нас есть интерес от клубов России и Турции, мы ведем переговоры. Илья готов и заслуживает того, чтобы проявить себя на футбольном поле. Игровая практика – наш главный приоритет», – сказал Дамиано Драго.