Директор «Спартака» заявил, что Бакаеву предлагали контракт. Игрок говорил, что предложений не было

Гендиректор «Спартака» заявил, что клуб предлагал Зелимхану Бакаеву новый контракт.

Вчера воспитанник московского клуба сообщил, что уходит на правах свободного агента. Также 25-летний футболист заявил, что не получал ни одного предложения от «Спартака» по новому контракту.

– Лучше этот вопрос Луке [Каттани] задать.

– «Спартак» делал хоть одно предложение Бакаеву?

– Мы давали предложение.

– Когда в последний раз?

– Наверное, полгода назад.

– Не жалеете, что сейчас теряете его бесплатно, хотя год назад могли продать?

– Ну, год назад – условный такой вопрос. Потому что то, что заявляли, нам не предложили. Говорили о шести миллионах, но у нас не было предложения на шесть миллионов, – сказал .

Сообщалось, что новым клубом Бакаева станет «Зенит».

Зелимхан Бакаев: «Хотел остаться в «Спартаке». Не знаю, что я кому сделал. Даже жду: скажут, что мы передумали»