Салихамиджич о Левандовском: «Думаю, сейчас ситуация успокоится. Роберт знает, что ему дает «Бавария». Его контракт – до 2023-го»

Спортивный директор «Баварии» высказался о будущем Роберта Левандовского.

«Его контракт действует до 2023 года, и мы счастливы, что он здесь. Думаю, сейчас ситуация успокоится. Мы знаем, что Роберт дает нам, а он знает, что ему дает .

Мы поговорили о его публичных заявлениях и о том, что мы должны успокоить эту ситуацию», – сказал для Bild TV.

Ранее Левандовски открыто потребовал трансфера: «Моя эра в «Баварии» закончилась, не хочу больше здесь играть. Трансфер – лучшее решение». Неоднократно сообщалось, что он хочет перейти в «Барселону».

В минувшем сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.