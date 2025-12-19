  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА намерен усилить несколько позиций зимой: «Нападающий должен забивать в команде, которая претендует на чемпионство»
0

ЦСКА намерен усилить несколько позиций зимой: «Нападающий должен забивать в команде, которая претендует на чемпионство»

В ЦСКА намерены усилить несколько позиций зимой.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что в клубе намерены укрепить несколько позиций зимой.

«Трансферная работа ведется, не только по нападающим. Есть задача усилить несколько позиций.

Нападающий должен забивать в команде, которая претендует на чемпионство. Это мы понимаем», – сказал Брейдо.

ЦСКА с 36 очками занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?1193 голоса
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
Кирилл Брейдо
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Акинфеев представил коллекцию одежды своего бренда, минимальная цена – 9299 рублей
37 минут назадФото
Какой клуб три года подряд выигрывал FONBET Кубок России?
сегодня, 15:30
Главные новости
«Болонья» – «Интер» – 0:1. Тюрам забил на 2-й минуте. Онлайн-трансляция. Мхитарян, Барелла и Бернардески играют
8 минут назадLive
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» сыграет с «Болоньей», «Наполи» победил «Милан»
10 минут назадLive
Валуев считает футбол самым популярным видом спорта в России: «Дальше уже хоккей, единоборства, бокс, возможно, фигурное катание»
11 минут назад
Белый дом просил ФИФА сделать Премию мира не меньше Кубка мира и позволить двум морпехам стоять рядом с Трампом в момент вручения награды
31 минуту назад
Акинфеев представил коллекцию одежды своего бренда, минимальная цена – 9299 рублей
37 минут назадФото
Дэвид признан лучшим канадским футболистом года 2-й раз подряд
45 минут назад
Константин Зырянов: «18‑летний российский футболист не готов постоянно играть за основную команду «Зенита»
50 минут назад
Аморим о надписи «Свободу Кобби Майну» на футболке брата хавбека: «Не вижу проблемы, это же не Кобби в ней пришел. Не собираюсь ничего делать с игроком из-за члена его семьи»
сегодня, 18:07
Всего двое играли и за «Барсу», и за «Реал» в этом веке. Фигу не подходит. Кого вписали бы в ячейку?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Спаллетти о слухах, что Дэвида не зовут на командные ужины в «Ювентусе»: «И правильно, в прошлый раз он добавил пармезан в спагетти вонголе»
сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Шалимов о словах Энрике про травму Сафонова: «Мог поддержать, но говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть»
11 минут назад
Зырянов о «Зените»: «Есть недовольство и игрой, и местом. Постараемся исправиться, потенциал есть. У нас есть футболисты, которые еще не до конца раскрылись»
13 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах. Гирасси, Адейеми и Рейна играют
18 минут назад
Маргарян считает Рыскина лучшим спортдиректором России: «Выстроил крутую модель в «Ростове» и продает игроков задорого – это высший уровень, на который нужно ориентироваться»
55 минут назад
Лебеф о словах Марески: «Давление – это нормально, ты не в мелком клубе, а самом титулованном за 20 лет. После ничьей с «Арсеналом» ты дважды уступаешь и сажаешь на скамейку игравших хорошо»
сегодня, 17:41
Глава FIGC Гравина осудил Аллегри, назвавшего мудаком менеджера «Наполи»: «Мы говорим о fair play и этике, проводим кампании, а потом плюем друг в друга. Это поражение для нашего имиджа»
сегодня, 17:11
Жоан Лапорта: «Перес хочет избавиться от Тебаса, такое желание вызывает подозрения. Хавьер всегда выполняет обещания»
сегодня, 16:59
Отец судьи Егорова о задержании сына: «Хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Самолет улетел»
сегодня, 16:48
Сборную Чехии возглавил 74-летний экс-тренер «Виктории» Коубек. Контракт – до 2028 года
сегодня, 16:46Фото
Гасперини подтвердил, что предпочел «Рому» «Ювентусу»: «Тут более сложный вызов. Я доволен»
сегодня, 16:23