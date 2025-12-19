ЦСКА намерен усилить несколько позиций зимой: «Нападающий должен забивать в команде, которая претендует на чемпионство»
В ЦСКА намерены усилить несколько позиций зимой.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что в клубе намерены укрепить несколько позиций зимой.
«Трансферная работа ведется, не только по нападающим. Есть задача усилить несколько позиций.
Нападающий должен забивать в команде, которая претендует на чемпионство. Это мы понимаем», – сказал Брейдо.
ЦСКА с 36 очками занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ.
