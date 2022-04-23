интересен полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

По данным Diario Sport, после назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» полузащитник «Барсы» стал основной целью английского клуба. Тен Хаг, под руководством которого де Йонг играл в , уверен в хавбеке и хочет видеть его в команде.

«Барселона» не хочет продавать нидерландца. Все указывает на то, что и сам игрок не хочет уходить. Ему комфортно в клубе. Игрок верит, что в ближайшие годы проект «Барсы» будет развиваться.

Однако все еще может измениться, так как у тренера отличные отношения с футболистом. В «Барселоне» понимают, что угроза со стороны «Манчестер Юнайтед» есть. При этом, как отмечается, каталонский клуб может согласиться на продажу, если получит гигантское по меркам сегодняшнего рынка предложение. «Барса» готова выслушать предложения по всем игрокам команды, так как считает, что несколько крупных трансферов помогут исправить финансовое положение.

В связи с этим изучает варианты для усиления позиции центрального полузащитника. Основной кандидат – , контракт которого с «Валенсией» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне де Йонг отыграл 42 матча за «Барсу» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его статистику можно изучить здесь.