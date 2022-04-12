Невеш – главная цель «Арсенала» на лето, за него хотят 50-60 млн фунтов. Опорник интересен и «Барсе»

«Арсенал» хочет купить опорника «Вулверхэмптона» летом.

Как сообщает Sky Sports, 25-летний полузащитник – одна из главных целей лондонского клуба на лето. «Вулвс» оценивают португальца в 50-60 млн фунтов.

В борьбе за Невеша может поучаствовать и , которую, однако, смущает высокая трансферная стоимость футболиста. Отметим, что ранее сообщалось об отказе каталонского клуба от борьбы за хавбека из-за его высокой цены.

В этом сезоне интерес к игроку проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», но «шпоры» подписали Родриго Бентанкура в январе, а трансферные планы «МЮ» еще не определены, так как у клуба пока нет постоянного тренера.

хочет подписать партнера для Томаса Парти и Мартина Эдегора в полузащиту на долгосрочную перспективу. Будущее Гранита Джаки в клубе туманно, интерес к нему проявляет «Рома».

Кроме того, лондонский клуб может подписать центрального нападающего летом.

В этом сезоне Невеш провел 31 матч за во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.