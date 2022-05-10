«Барса» ищет хавбека на замену Бускетсу. Тчуамени, Невеш и Субименди из «Сосьедада» – в списке кандидатов

ищет игрока, который сможет стать заменой Серджи Бускетсу.

Тренерский штаб каталонского клуба считает, что для борьбы за трофеи в следующем сезоне необходимо усилиться летом, и хочет, чтобы на каждой позиции у «Барсы» было по два конкурирующих игрока.

Одна из позиций, которая, по мнению тренеров «Барсы», нуждается в усилении, – это позиция центрального полузащитника. Сейчас «Барсе» в этой зоне доступен лишь Серджи Бускетс, которому в июле исполнится 34 года.

и спортивный менеджмент «Барсы» обсуждали усиление этой позиции несколько месяцев и подготовили список из трех кандидатур. В него вошли Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Орельен Тчуамени («Монако») и Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), пишет Diario Sport.

Субименди нравится тренерскому штабу «Барсы» сильнее всего, его считают наиболее похожим на Бускетса игроком. Основной проблемой для каталонцев может стать то, что контракт 23-летнего испанца с «Сосьедадом» действует до 2025 года. В соглашении прописаны отступные в размере 60 млн евро, и «Барсе» придется вести переговоры о ее снижении.

Тчуамени симпатичен «Барсе», но конкуренция за него будет очень высокой. Француза считают одним из самых перспективных полузащитников. 22-летний футболист решил уйти из летом. На него претендуют «Реал», «ПСЖ» и английские клубы (например, «Ливерпуль»). За него хотят 60 млн евро, и в условиях сильной конкуренции это может стать препятствием для «Барсы».

Невеш хочет уйти из «Вулверхэмптона» летом, и «Барселона» уже делала запрос по его будущему. Каталонский клуб всегда был заинтересован в 25-летнем полузащитнике, и президент «Барселоны» Жоан Лапорта обсуждал возможный трансфер с агентом игрока Жорже Мендешем. Его контракт действует до 2024 года. Стартовая цена Невеша – 60 млн евро, хотя хорошие отношения Мендеша с могут облегчить ситуацию.

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