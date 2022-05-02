«Барселона» намерена купить хавбека «Валенсии» Карлоса Солера на место Френки де Йонга.
Как утверждает As, каталонский клуб согласовал трансфер 25-летнего полузащитника «Валенсии» за 20 миллионов евро. Условия личного контракта с испанцем тоже согласованы.
Хави дал директору «Барсы» Матеу Алемани разрешение на организацию этой сделки.
Договорившись по Солеру, «Барселона» решила расстаться с полузащитником Френки де Йонгом, серьезный интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и неназванные клубы АПЛ. «Барса» намерена получить за 24-летнего хавбека около 70 млн евро. В клубе полагают, что Френки не хватает лидерских качеств.
Отмечается, что Алемани высоко ценит Солера, который не стал продлевать контракт с «Валенсией», действующий до 2023 года. «Барса» обсуждала с представителями игрока переход на правах свободного агента летом 2023-го, но все-таки решила подписать его сейчас.
Солер хочет по-хорошему расстаться с «Валенсией». Игрок чувствует, что готов к следующему шагу, ему хочется играть в Лиге чемпионов и бороться за титулы.
Отметим, что вскоре после выхода статьи о скором переходе Солера в «Барселону» «Валенсия» выступила с официальным заявлением.
«Валенсия» категорически отрицает наличие договоренности или переговоров с «Барселоной» о трансфере Карлоса Солера. Клуб ведет переговоры с ним и его агентами по поводу нового контракта», – сказано в нем.
Marca связалась с официальными источниками в «Барселоне». В каталонском клубе тоже заверили, что переговоров с «Валенсией» нет.
В этом сезоне 25-летний полузащитник провел 34 матча за «Валенсию» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 5 передач. Его статистику можно изучить здесь.