«Барса» согласовала трансфер Солера из «Валенсии» за 20 млн евро. Френки де Йонга решили продать (As)

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«Барселона» намерена купить хавбека «Валенсии» Карлоса Солера на место Френки де Йонга.

Как утверждает As, каталонский клуб согласовал трансфер 25-летнего полузащитника «Валенсии» за 20 миллионов евро. Условия личного контракта с испанцем тоже согласованы.

Хави дал директору «Барсы» Матеу Алемани разрешение на организацию этой сделки.

Договорившись по Солеру, «Барселона» решила расстаться с полузащитником Френки де Йонгом, серьезный интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и неназванные клубы АПЛ. «Барса» намерена получить за 24-летнего хавбека около 70 млн евро. В клубе полагают, что Френки не хватает лидерских качеств.

Отмечается, что Алемани высоко ценит Солера, который не стал продлевать контракт с «Валенсией», действующий до 2023 года. «Барса» обсуждала с представителями игрока переход на правах свободного агента летом 2023-го, но все-таки решила подписать его сейчас.

Солер хочет по-хорошему расстаться с «Валенсией». Игрок чувствует, что готов к следующему шагу, ему хочется играть в Лиге чемпионов и бороться за титулы.

Отметим, что вскоре после выхода статьи о скором переходе Солера в «Барселону» «Валенсия» выступила с официальным заявлением.

«Валенсия» категорически отрицает наличие договоренности или переговоров с «Барселоной» о трансфере Карлоса Солера. Клуб ведет переговоры с ним и его агентами по поводу нового контракта», – сказано в нем.

Marca связалась с официальными источниками в «Барселоне». В каталонском клубе тоже заверили, что переговоров с «Валенсией» нет.

В этом сезоне 25-летний полузащитник провел 34 матча за «Валенсию» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 5 передач. Его статистику можно изучить здесь.

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