«Суперкубок в Крыму можно провести. Если мы говорим, что он наш, там должны быть соревнования». Масалитин о матче «Зенита» «Спартака»

Экс-игрок ЦСКА предложил провести в Крыму матч за Суперкубок России.

«Понятно, что футбол развивается только в Москве и Санкт-Петербурге. Других регионов у нас нет.

Первое, что приходит на ум – «Лужники». Этот стадион не принадлежит «Спартаку» и «Зениту». На этом стадионе разыгрывался финал Кубка России, был большой праздник, все было организовано очень хорошо.

Но я считаю, что Суперкубок должен проводиться в регионах, чтобы они видели наших ведущих футболистов.

Вплоть до того, что матч можно провести в Крыму. Если там созданы условия. Если мы говорим, что Крым наш, то там должны проводиться соревнования», – сказал .

Ранее сообщалось, что матч за Олимп Суперкубок России должен пройти в Санкт-Петербурге 9 июля.

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