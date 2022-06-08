Матч за Суперкубок пройдет в Петербурге 9 июля. Жребия и двух матчей не будет (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Матч за Олимп Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. 

По информации Ивана Карпова, с максимальной высокой долей вероятности бюро исполкома РФС выберет местом проведения игры с участием «Зенита» и «Спартака» именно этот город.

Место проведения матча не будет определено жребием. Двухматчевого противостояния, о котором сообщалось ранее, не будет. 

Определяющими аргументами в определении места проведения игры стали перенесенный из Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов и высокая доходность.

Матч состоится 9 июля. Концерт группы «Руки вверх», запланированный на «Газпром Арене» на эту дату, будет перенесен.

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