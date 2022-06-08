Матч за Суперкубок пройдет в Петербурге 9 июля. Жребия и двух матчей не будет (Иван Карпов)

Матч за пройдет в Санкт-Петербурге.

По информации Ивана Карпова, с максимальной высокой долей вероятности бюро исполкома выберет местом проведения игры с участием и именно этот город.

Место проведения матча не будет определено жребием. Двухматчевого противостояния, о котором сообщалось ранее, не будет.

Определяющими аргументами в определении места проведения игры стали перенесенный из Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов и высокая доходность.

Матч состоится 9 июля. Концерт группы «Руки вверх», запланированный на на эту дату, будет перенесен.