Уткин о Суперкубке в Питере: «Натянули всех, вот так и решаются вопросы в российском футболе. Но это «Спартак» проиграл там 1:7, надо искать отмщения»

высказался о возможном проведении Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

Матч между «Зенитом» и должен пройти 9 июля, однако место проведения игры еще не определено.

«На этой неделе в центре внимания был вопрос о том, как и где проводить Суперкубок России. Ведь это прекрасная ситуация, когда чемпионом стал «Зенит», хоть в этом нет ничего нового, но вот что Кубок России выиграл «Спартак» – это совершенно необычно и неожиданно. Даже Леонид Федун сказал, что он наконец-то собрал «Большой шлем» из всех трофеев, у него на это ушло всего-навсего 19 лет.

Короче, была дискуссия – где играть. В Москве?! Только провели в «Лужниках» большой матч, прекрасно спела МакSим и ушла чуть ли не босиком. И вообще, собрали полный стадион. В Питере тоже готовы собрать полный стадион. Тем более там собирались провести финал Лиги чемпионов, но не провели, и хочется его теперь хоть как-то импортозаменить.

Так где же провести матч? И Питер не нейтральная площадка, и Москва. Может, сыграть на нейтральном поле? Но это же упадок в заработках.

Вся эта дискуссия завершилась просто. Ни жеребьевки, ничего, никаких намеков, чтобы как-то обсудить иные подробности, возможно, провести два матча. Просто: играть будем в Петербурге! Ребята, это нормально, вот так и решаются вопросы в современном российском футболе. Ну, в Петербурге, так в Петербурге. Давайте отыграемся на этом и скажем, что играть будут в Питере.

Ну да, натянули всех, натянули черепаху или сову на глобус или что там еще натягивают. А почему бы, собственно говоря, «Спартаку» не отнестись ко всей этой ситуации, когда его, в общем-то, развели. Вот Рокки. Это же типичная ситуация Рокки – поехать на поле соперника и там показать, где раки зимуют.

В конце концов, это же Федун собрал «Большой шлем». Прошлый сезон для «Спартака» и его болельщиков – это были долги, накопленные перед своей публикой. В Петербурге «Спартак» потерпел поражение – 1:7. Так почему бы не сыграть Суперкубок в Питере? Да, пусть назначено это неправедным образом, пусть это не до конца справедливо, но кто вообще в спорте ищет справедливости? В спорте надо искать отмщения», – сказал Уткин.

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