«Спартак» о Суперкубке: «Не хочется, чтобы сезон начинался с подковерных игр. План с нейтральным полем – самый разумный»

В «Спартаке» рассчитывают, что матч за Суперкубок России пройдет на нейтральном поле.

Ранее появилась информация, что игра между и состоится в Санкт-Петербурге 9 июля. Сообщалось, что Суперкубок могут разыграть в 2 матча.

«Спартак» заранее высказал свою позицию по поводу матча за Суперкубок. В официальном письме мы обозначили возможные риски и пути их обхода.

Те идеи, о которых сейчас пишут – проведение двух матчей вместо одного – они существуют, но и здесь много подводных камней, о чем мы также сказали коллегам из и . Спокойно привели свои аргументы, назвали предпочтительные даты и предложили механику определения очередности, но пока ответа нет.

Изначальный план – Суперкубок на нейтральном поле – на наш взгляд, самый разумный. Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковерных игр.

Надеемся, в РФС примут взвешенное решение, и Суперкубок пройдет так же хорошо, как и финал Кубка, который стал украшением прошлого сезона. А победит сильнейший», – сообщил глава пресс-службы красно-белых .