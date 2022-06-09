«Зенит» и его кураторы показали всем, кто в доме хозяин. Клуб решил из принципа унизить соперника, чьи боссы на него регулярно «прыгают». Рабинер о Суперкубке в Петербурге

высказался о проведении матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

Вчера появилась информация о том, что с наибольшей долей вероятности бюро исполкома РФС выберет местом проведения игры с участием и именно этот город.

«Кажется, все – Суперкубок в Питере. Это называется – «Зенит» и его кураторы демонстративно показали всем, кто в доме хозяин. И тем самым только подбросили дровишек в разожженный Федуном и Заремой костерок.

По мне, слова Леонида Арнольдовича Федуна и про 13 украденных судьями очков, и про то, что все заточено под чемпионство «Зенита», и «Спартаку» его не видать, после десятого места выглядят дешево, но такие решения играют только на эту теорию заговора.

Вот с этим посылом Карпа (Ивана Карпова – прим. Sports.ru) категорически не согласен: «Кубковая идея изначально состоит из определения сильнейшего в одном-единственном противостоянии. А значит, это (два матча) нарушение духа, сути и смысла Суперкубка».

Что ж, выходит, самый, пожалуй, легендарный еврокубковый триумф в истории советского футбола – победы киевского «Динамо» над обладателем трех Кубка чемпионов подряд «Баварией» в 75-м и в Киеве, и в Мюнхене – был «нарушением духа, сути и смысла Суперкубка», поскольку Суперкубок Европы тогда состоял из двух матчей. Просто тогда регламент был таким, а теперь он другой. Без всяких дополнительных смыслов.

И откуда вообще тезис, что кубковая идея изначально состоит из определения сильнейшего в одном противостоянии? Разве на всех этапах плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, кроме финала, противостояние одно, а не два?

Нет, просто «Зенит» решил поиграть мускулами и из принципа унизить соперника, чьи боссы на него регулярно словесно «прыгают».

Считаю, что все коммерческие объяснения решения играть в Питере (если, конечно, оно будет принято) никакого отношения к истине не имеют. Потому что тогда сделали бы два матча – в регламенте про один ничего нет, а на двух заработать можно намного больше. Так что это просто демонстрация аппаратной силы.

Но ехать «Спартаку», конечно, надо. И доказывать несправедливость происшедшего на поле. Мотивация – гигантская», – написал журналист.