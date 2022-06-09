Филимонов о «Спартаке»: «В РПЛ надо подняться на 10 строчек выше, Кубок – второстепенный турнир. У Ваноли был регресс после первой части чемпионата»

Теги Спартак премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Александр Филимонов Александр Селихов Александр Максименко Спорт-Экспресс Паоло Ваноли Футбол

Александр Филимонов поделился мнением о работе Паоло Ваноли в «Спартаке». 

– Ваноли взял трофей, но были и другие игры, которые проиграны. Я понимаю, если бы он пришел в клуб и постепенно двигался вперед. А у него по сути был регресс после первой части чемпионата.

Не знаю, пока не вижу какое-то внутреннее понимание футболистов – как он тренирует, настраивает и готовит, чтобы бороться за чемпионство.

– Победа в БЕТСИТИ Кубке России перевесила неудачи в Российской премьер-лиге (РПЛ)?

– Конечно, это событие. Но в любом случае Кубок – второстепенный турнир. Чемпионат – первый по значимости. Он конкурентнее. Тут надо выиграть тридцать матчей, а в Кубке – семь.

– Может ли «Спартак» бороться за чемпионство?

– Им надо подняться на десять строчек выше. Если бы мы закончили вторые или третьи, чемпионство было бы ближе, а когда десятое, это сложнее.

– Что нужно сделать по комплектованию, чтобы бороться за чемпионство?

– Ответ не лежит на поверхности. Сделать надо много. Вопрос не в составе, а в идеологии и концепции игры, в воспитании молодых футболистов.

– Кто должен быть первым номером в «Спартаке»?

– Мне импонирует Селихов. Он, к сожалению, подвержен травмам. По мне, Селихов выглядит лучше. Он чуть качественнее, чем Максименко, – сказал бывший вратарь «Спартака» на мероприятии в честь 100-летия московского клуба.

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