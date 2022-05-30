Геннадий Орлов: «Спартаку» надо поставить игру, ее нет, как и у «Динамо». Она поставлена у «Зенита» и «Сочи»

Геннадий Орлов считает, что у нет поставленного футбола.

Красно-белые обыграли «Динамо» (2:1) в финальном матче .

– «Спартак» спас сезон?

– Когда красно-белые выигрывали в последний раз кубок?

– В 2003 году.

– Ну вот. Давно не брали такой трофей. Можно поздравить болельщиков. Теперь надо игру поставить. Ее, увы, нет.

– Нет?

– Нет, конечно. Как и у . Игра поставлена у и «Сочи».

– А кого могли бы выделить по матчу?

– Да никто не поразил моего воображения. Где был Арсен Захарян? Бледная тень...

– Квинси Промес?

– Играет за счет индивидуального мастерства, на старом багаже. На уровне прокатывает. Но в остальном... Футбол довольно среднего качества. Все время теряли мячи. Вопрос тренерам: чем вы занимались на тренировках?

– Может, Паоло Ваноли себя еще проявит и в чемпионате?

– Ну пусть проявит. Посмотрим, – сказал комментатор.