Леонид Федун: «Ваноли пришел в очень тяжелое время, но мы на столетие взяли заявленный титул»

отметил вклад главного тренера в победу в БЕТСИТИ Кубке России.

«Ваноли пришел в очень тяжелое время, было крайне непростое состояние команды. Тем не менее мы на столетие взяли заявленный титул. Спасибо ему за это!

Каттани не побоялся поменять теплое и очень удобное место в «ПСЖ» на гигантский челлендж в России и «Спартаке». Им обоим огромное спасибо. Несмотря на давление со стороны посольств, министерств Италии, ребята остались здесь и продолжают работать с нами», – сказал владелец на мероприятии в честь столетия клуба.

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