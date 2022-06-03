Геркус о «Спартаке»: «Повторить 10-е место или сыграть хуже будет очень сложно. Оставить Ваноли сейчас логично – прекратить суету и мельтешение»

считает, что стоит оставить .

– Ваноли слабо выступил в чемпионате, но выиграл Кубок. Видите логику в том, чтобы его оставить?

– Логика одна – прекратить суету, прекратить это мельтешение, перестать менять тренеров, дать команде и болельщикам какую-то стабильность. Заморозить ситуацию, пусть и, возможно, даже не с самым удачным для этого тренером.

Поэтому оставить Ваноли сейчас логично. Опять же, скорее всего, в следующем сезоне «Спартак» выступит в чемпионате лучше, потому что хуже сыграть будет сложно, да даже повторить 10-е место будет очень сложно. Наверняка будет прогресс, от которого оттолкнется и Ваноли, и клуб, чтобы понять все по составу – какие игроки ему нужны.

– Вы сейчас сказали: «Возможно, Ваноли не самый удачный тренер для «Спартака». Почему?

– Пока он не впечатляет вообще. Тренер как тренер. Если всех, кто работал в «Спартаке», представить в виде списка и ранжировать тренеров по качеству, то Ваноли – скорее, вторая половина этого списка, нежели первая.

Пока он не похож на тренера, способного что-то глобально дать «Спартаку». И выглядит специалистом, который слабее среднестатистического тренера «Спартака».

У него есть плюсы, однако пока этого недостаточно, чтобы быть уверенным в нем. Но если он останется еще на какое-то время, ничего сильно плохого в этом не вижу, – сказал экс-президент «Локомотива»