Лукоянов о футбольном «Спартаке»: «Ваноли прыгает, бесится, пока тяжело понять. После ЛЕ в РПЛ как будто другие игроки надевали форму основного состава»

поделился мнением о выступлении ФК «Спартак».

– «Спартак» занял десятое место. Как оцените работу Ваноли и что вообще делать красно-белым?

– Конечно, всегда переживал за «Спартак». Тренеры часто меняются, и это, наверное, самая главная из бед красно-белых. Нет какого-то одного специалиста, чтобы наконец прийти хоть к чему-то.

После Карреры, например, мне нравился Тедеско. Как он руководит командой, его эмоциональность, как команда бурлила, хоть и не все получалось. Но я считаю, что при нем «Спартак» достойно выступал, была какая-то картинка в игре. Мало иметь хороший состав, нужно еще и правильно использовать их сильные стороны. А не так, что понабрал футболистов, а они у тебя – кто сидит, кто болеет.

Сейчас работает Ваноли, тоже итальянец, но тяжело пока понять. Прыгает там, бесится. Вот на предсезонном турнире «Матч ТВ» «Спартак» всех разрывал, я вообще не понимал, «Спартак» ли это. Вот, думал, сезон будет отличным. А потом поехало… совсем в другую сторону. У меня, как диванного эксперта, тоже такое мнение сейчас: они его там сливают, что ли? Соболев с Джикией там коллектив разлагают, что ли? (Смеется). Я тоже так могу сказать, как отдельные якобы болельщики. Но не буду.

Хорошо, что Кубок России выиграли, скрасили сезон. Но десятое место – это, конечно… Хотя, думаю, что в Лиге Европы «Спартак» играл совсем по-другому. Как будто в чемпионате другие футболисты надевали форму основного состава.

– Ваноли должен остаться?

– Думаю, нет особого смысла менять тренера.

– Топ-тренер «Спартака» в новейшей истории – Каррера?

– Да, он на первом месте, все-таки Каррера титул чемпиона России взял. А еще мне жалко, что Аленичеву не дали поработать до конца. Ведь именно он готовил команду к тому золотому сезону.

А чем мне понравился Каррера – он привнес в лигу эмоциональность. А то у нас тренеры сядут на скамейку, как манекены. Ладно Слуцкий хоть раскачивался на кресле. Видно хоть, что человек переживает. А Каррера вообще не садился, носился по бровке. Я не знаю, считал кто-то, сколько он за матч пробегал? Не меньше футболистов, наверное. Потом пришел Тедеско – та же история. Кто-то скажет, что это артистизм, но это и команде помогает, – сказал нападающий ХК .