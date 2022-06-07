Кавазашвили назвал Бакаева лучшим игроком сезона РПЛ: «Ваноли его игнорировал или не ставил вообще и поиздевался над ним в финале Кубка России»

считает лучшим игроком сезона .

«Лучшим игроком чемпионата можно признать Бакаева.

Я удивлен, что Ваноли его игнорировал или не ставил вообще. А в финале кубка итальянец просто над ним поиздевался.

Мальчик, который очень прилично играл в полузащите, был связующим звеном, выполнял огромное количество работы – и вдруг его даже не выпускают на одну минуту, чтобы запечатлеть в истории клуба.

На втором месте – Клаудиньо. И на третье место поставлю Нобоа из «Сочи», который для команды сделал очень много и поспособствовал второму месту», – сказал бывший вратарь и сборной СССР.

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России. Бакаев провел в запасе всю игру. Он покинул клуб на правах свободного агента и близок к переходу в «Зенит».