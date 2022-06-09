Игрок «Зандхаузена» Жиров: «Черчесов – дисциплинированный, жесткий, но с хорошим чувством юмора. Может напихать и разрядить обстановку»

Защитник охарактеризовал .

– Бан наверняка особо задевает тебя, ведь ты был совсем близок к дебюту за сборную. Думаешь, когда-нибудь еще получится сделать это?

– Я действующий футболист и хочу еще долго играть, поэтому мотивация выступить в том числе за сборную всегда остается. Я хорошо отдохнул во время отпуска и уже чувствую, что появляется желание тренироваться, играть.

Мне хватает 2-3 недели, чтобы полностью отдохнуть от футбола. Пока отдыхал, не читал футбольные новости и не смотрел матчи. Просто абстрагировался, уехал на Алтай и даже не взял с собой никаких гаджетов. Сейчас тренируюсь, хочется уже быстрее начать сезон.

– Сильный настрой в 31 год.

– Сейчас футбол таков, что 31 – это не возраст. Тем более для центрального защитника. Если ты хорошо относишься к своему организму, нормально тренируешься, питаешься и понимаешь, ради чего это делаешь, то и отдача от организма будет соответствующая. Есть большие примеры, как люди играют и до 40 лет. А если относиться к себе наплевательски, конечно, можно не доиграть и до 30.

– Сейчас ты ощущаешь себя в расцвете сил?

– Почти. Я чувствую свой организм еще лучше, чем 5-7 лет назад. Есть понятие «вторая молодость». По ощущениям, она у меня как раз начинается. С каждым годом чувствую себя лучше и лучше. Я еще долго буду играть в футбол, у меня есть большая мотивация.

– Как проходили сборы в национальной команде и чем они отличаются от клубных сборов?

– Там совсем другая нагрузка, потому что в сборной времени на подготовку особо нет. Надо подвести себя к хорошему состоянию и отладить тактику, тем более все футболисты приезжают из разных команд.

– А каким тебе запомнился Станислав Черчесов?

– Дисциплинированный, жесткий, но с хорошим чувством юмора. Что-то конкретное не скажу, но он может как напихать, так и в какой-то момент разрядить обстановку. Могу сказать о Черчесове только хорошее.

– Он держал тебя в поле своего зрения, а сменивший его в сборной Валерий Карпин связывался с тобой?

– Нет, с ним контактов не было, – сказал Жиров.