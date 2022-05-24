Черчесов об уровне лиг России, Польши и Венгрии: «Больших отличий нет. Российский футбол богаче, но в Польше и Венгрии хорошая инфраструктура»

сравнил уровень футбола в России, Польше и Венгрии.

– Вы работали в чемпионате Польши, работаете в топ-клубе чемпионата Венгрии. Если сравнить венгерский чемпионат и российский, польский и российский – где мы сегодня? Кажется, из России Польшу и Венгрию по-прежнему недооценивают.

– Если брать последний матч между командами из Польши и России, это был «Рубин» – «Ракув». «Ракув» прошел. Если брать матч между венгерским клубом и российским, это «Ференцварош» – ЦСКА. Тоже «Ференцварош» оказался сильнее.

Понятно, что это одна игра и все может быть. Естественно, российский футбол более богатый в экономическом плане, инфраструктура. Но в Польше и Венгрии тоже стадионы настроили, инфраструктура хорошая.

Другое дело, что футбол разный, менталитет разный. Невозможно сказать, что лучше, что хуже. Но если брать в целом, то больших отличий нет. Меняется логистика, в Венгрии меньше поездок, перелетов вообще не было. В этом плане легче. Но так интересно, – сказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

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