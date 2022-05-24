Черчесов о пресс-конференции после Евро: «Я на вопросы отвечал так, как считал нужным. Говорил, что чувствовал»

Станислав Черчесов вспомнил о своей беседе с журналистами по итогам Евро-2020.
На пресс-конференции после турнира бывший главный тренер сборной России сказал, что чувствует себя «полевым командиром».
«Была пресс-конференция, я спокойно ответил на вопросы. Но, видимо, никто не понял, о чем был разговор. Не знаю, что от меня хотели.
Я на вопросы отвечал так, как считал нужным. Говорил, что я чувствовал. Это все зачеркнуто. Анализ сделан.
Мы довольны, что сейчас в «Ференцвароше» работаем и представляем страну в конце концов. Попадаем под критические стрелы.
Кто-то хвалит, кто-то ругает. Самое главное – быть самим собой. Бывают и ошибки, самое главное – их исправлять», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Интервью Черчесова Sports.ru перед уходом из сборной. Что же случилось на Евро?
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