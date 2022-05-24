Черчесов о пресс-конференции после Евро: «Я на вопросы отвечал так, как считал нужным. Говорил, что чувствовал»

вспомнил о своей беседе с журналистами по итогам .

На пресс-конференции после турнира бывший главный тренер сборной России сказал, что чувствует себя «полевым командиром».

«Была пресс-конференция, я спокойно ответил на вопросы. Но, видимо, никто не понял, о чем был разговор. Не знаю, что от меня хотели.

Я на вопросы отвечал так, как считал нужным. Говорил, что я чувствовал. Это все зачеркнуто. Анализ сделан.

Мы довольны, что сейчас в работаем и представляем страну в конце концов. Попадаем под критические стрелы.

Кто-то хвалит, кто-то ругает. Самое главное – быть самим собой. Бывают и ошибки, самое главное – их исправлять», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Интервью Черчесова Sports.ru перед уходом из сборной. Что же случилось на Евро?

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