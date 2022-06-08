Игрок «Зандхаузена» Жиров: «В Германии другой менталитет, одному тяжело. Не смогу жить здесь, не приезжая в Россию»

Защитник высказался о жизни в Германии.

– Ты прожил 4 года в одной из лучших стран мира по качеству жизни. Есть ли желание остаться в Германии насовсем?

– Насовсем – нет. Все равно это тяжело. Тут другие менталитет и психология. Одному здесь тяжело.

Во время пандемии коронавируса я провел 1,5 года никуда не вылетая, очень соскучился по России. Как ни крути, там я вырос. Там у меня семья, родители, друзья.

Не смогу жить в Германии, совсем не приезжая назад. 100% нет. Я провел здесь 4 года, но отпуск проводил все равно в России, – сказал Жиров.