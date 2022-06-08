Игрок «Зандхаузена» Жиров: «Ко мне в Германии не было вообще никакого негатива»

Защитник «Зандхаузена» рассказал, как к нему относятся в Германии.

– Могут ли болельщики агрессивно что-то высказать?

– Нет, никакой агрессии, никакого негатива я ни разу не встречал. Даже когда проигрываем, могут сказать только: «Выше голову, в следующий раз получится, мы вас поддержим».

– Вспоминаю историю, как на базу московского «Динамо» заезжали фанаты с пейнтбольными ружьями. Тебя удивляло, что они относятся к футболу так просто?

– У нас маленький клуб. Когда во Вторую Бундеслигу вылетал «Шальке», фанаты бегали за футболистами и разбивали им машины.

Когда уже из в Третью вылетало дрезденское Динамо, болельщики, условно, говорили: «У вас есть 40 минут, чтобы покинуть город, или мы за себя не ручаемся». Есть разные истории. Тут больше зависит от болельщиков.

– С твоих слов понятно, что местные болельщики ко всем в команде относятся ровно, а к тебе, как к россиянину, отношение после февральских событий не поменялось?

– Ко мне вопросов никаких не возникало, отношение болельщиков всегда было спокойное. В Германии в принципе большое русскоговорящее население.

– Андрей Лунев рассказывал, что в Германии ему показывали средние пальцы. Условно, когда ты выходишь против «Нюрнберга», и там 40 тысяч фанатов, кто-то из них пытался тебя вывести из себя?

– Честно, никогда не обращаю внимание на фанатов во время матчей. Я их просто не слышу, потому что сконцентрирован на игре, и мне без разницы, при 10 тысячах болельщиков играть или при 40. В свой адрес я ничего ни разу не слышал.

– В соцсетях тебе тоже ничего по поводу спецоперации не писали?

– Не сказал бы, что я активно сижу в соцсетях, но нет. Ко мне не было вообще никакого негатива.

– Команда какую-то позицию или поддержку по отношению к тебе высказала?

– Президент сразу сказал, что эту тему не поднимаем. Я знаю, что у меня хотели взять интервью, но в клубе сразу сказали: «На эту тему он общаться не будет», – сказал Жиров.