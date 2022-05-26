Оздоев отказался переходить в «Ференцварош» Черчесова. ЦСКА интересуется игроком

Теги ЦСКА Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Магомед Оздоев Футбол

Магомед Оздоев не стал переходить в клуб Станислава Черчесова.

Сразу после ухода полузащитника из «Зенита» с ним связался главный тренер «Ференцвароша», который пригласил Оздоева в чемпионат Венгрии.

Оздоев отказал Черчесову, сообщает «РБ Спорт». 29-летний игрок хочет вернуться в Москву.

Одним из клубов, интересующихся Оздоевым, является ЦСКА. Армейцы несколько раз контактировали с представителями футболиста.

Оздоевым интересуются «Динамо», «Сочи» и «Локомотив»

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные