Оздоев отказался переходить в «Ференцварош» Черчесова. ЦСКА интересуется игроком

Магомед Оздоев не стал переходить в клуб Станислава Черчесова.
Сразу после ухода полузащитника из «Зенита» с ним связался главный тренер «Ференцвароша», который пригласил Оздоева в чемпионат Венгрии.
Оздоев отказал Черчесову, сообщает «РБ Спорт». 29-летний игрок хочет вернуться в Москву.
Одним из клубов, интересующихся Оздоевым, является ЦСКА. Армейцы несколько раз контактировали с представителями футболиста.
Оздоевым интересуются «Динамо», «Сочи» и «Локомотив»
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