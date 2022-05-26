Оздоев отказался переходить в «Ференцварош» Черчесова. ЦСКА интересуется игроком

не стал переходить в клуб .

Сразу после ухода полузащитника из с ним связался главный тренер , который пригласил Оздоева в чемпионат Венгрии.

Оздоев отказал Черчесову, сообщает «РБ Спорт». 29-летний игрок хочет вернуться в Москву.

Одним из клубов, интересующихся Оздоевым, является . Армейцы несколько раз контактировали с представителями футболиста.

Оздоевым интересуются «Динамо», «Сочи» и «Локомотив»

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