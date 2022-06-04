Гнабри готов провести еще сезон в «Баварии» и уйти свободным агентом. Клуб намерен продать вингера летом, если он не продлит контракт

хочет провести следующий сезон в «Баварии».

Вингер еще не принял решение касательно своего будущего. Срок его контракта истекает через год, и футболист отклонил последнее предложение клуба о продлении.

Игроку комфортно в команде и городе, он готов провести еще сезон в «Баварии» и уйти свободным агентом следующим летом, если новое соглашение с мюнхенцами так и не будет подписано. Однако намерена продать игрока в течение летнего трансферного окна, если он не продлит контракт в ближайшие недели.

В прошедшем сезоне Бундеслиги 26-летний футболист провел 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал 5 ассистов. Его статистика – здесь.