Гнабри готов провести еще сезон в «Баварии» и уйти свободным агентом. Клуб намерен продать вингера летом, если он не продлит контракт

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Серж Гнабри Футбол

Серж Гнабри хочет провести следующий сезон в «Баварии». 

Вингер еще не принял решение касательно своего будущего. Срок его контракта истекает через год, и футболист отклонил последнее предложение клуба о продлении. 

Игроку комфортно в команде и городе, он готов провести еще сезон в «Баварии» и уйти свободным агентом следующим летом, если новое соглашение с мюнхенцами так и не будет подписано. Однако «Бавария» намерена продать игрока в течение летнего трансферного окна, если он не продлит контракт в ближайшие недели. 

В прошедшем сезоне Бундеслиги 26-летний футболист провел 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал 5 ассистов. Его статистика – здесь

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