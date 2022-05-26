«Арсенал» заинтересован в возвращении Гнабри. Вингер «Баварии» не против трансфера

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Серж Гнабри Футбол

«Арсенал» интересуется вингером «Баварии» Сержем Гнабри.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, 26-летний немец также не против возвращения в английский клуб.

Из-за того, что «канониры» не попали в Лигу чемпионов на следующий сезон, трансфер этим летом маловероятен. Поэтому «Арсенал» может попробовать подписать Гнабри в 2023 году, когда он станет свободным агентом.

Гнабри играл за «Арсенал» с 2012 по 2016 год. Его статистика – здесь.

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