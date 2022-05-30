«Бавария» дает Гнабри контракт с зарплатой 10 млн евро, игрок еще не принял предложение. Клуб не хочет платить больше

и продолжают переговоры о новом контракте.

По информации Фабрицио Романо, стороны ведут переговоры с октября, но еще не пришли к соглашению.

На днях клуб предложил игроку контракт с зарплатой 10 миллионов евро, но тот пока не принял это предложение. «Бавария» не хочет предлагать соглашение на более крупную сумму.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.