«Бавария» дает Гнабри контракт с зарплатой 10 млн евро, игрок еще не принял предложение. Клуб не хочет платить больше

Теги Бавария бундеслига Германия Серж Гнабри деньги Футбол

«Бавария» и Серж Гнабри продолжают переговоры о новом контракте.

По информации Фабрицио Романо, стороны ведут переговоры с октября, но еще не пришли к соглашению.

На днях клуб предложил игроку контракт с зарплатой 10 миллионов евро, но тот пока не принял это предложение. «Бавария» не хочет предлагать соглашение на более крупную сумму. 

Действующий контракт 26-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь

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