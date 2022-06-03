Гнабри отказался от контракта с «Баварией» на 19 млн евро в год. Клуб не повысит предложение

отклонил предложение о новом контракте, сделанное «Баварией».

По данным Bild, вингер отказался продлевать соглашение с мюнхенским клубом. Ему предлагали контракт с зарплатой до 19 миллионов евро в год.

Руководство «Баварии» не собирается улучшать сделанное предложение. Планов по продолжению переговоров у сторон нет.

Срок действующего контракта Гнабри с «Баварией» истекает летом 2023 года.

Немец выступает за клуб с 2017 года. В этом сезоне он забил 17 голов и отдал 7 передач в 45 матчах во всех турнирах.

Полную статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.