«Реал» ждет, чем закончатся переговоры Гнабри с «Баварией». Вингера могут подписать летом

Вингер «Баварии» интересен «Реалу».

По данным As, немецкий полузащитник – один из вариантов «Реала» для усиления атаки летом. Сейчас мадридский клуб занял выжидательную позицию – он хочет понять, как будут развиваться переговоры между Гнабри и «Баварией» о новом контракте, а уже потом начнет действовать.

Для мюнхенского клуба вопрос о будущем Роберта Левандовского является основным. Ситуацией Гнабри займутся, только определившись с положением польского форварда в клубе.

Источники, близкие к ходу переговоров, сообщили As, что Гнабри не волнует возможный переход в «Баварию» вингера «Ливерпуля» Садьо Мане. На его решение это не повлияет.

Некоторое время назад «Реал» контактировал с агентами немца. Они считают, что переход в – привлекательный вариант для Гнабри. же не хочет повторения ситуации с Давидом Алабой, который перешел в «Реал» бесплатно.

Сообщалось, что Гнабри отказался от контракта с «Баварией» на 19 млн евро в год. Клуб не повысит предложение.