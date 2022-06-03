«Бавария» готова платить Мане около 20 млн евро в год до налогов. В «Ливерпуле» он получает 12 млн

«Бавария» работает над трансфером из .

Мюнхенский клуб уверен, что подпишет вингера. Переговоры еще не завершены – «Баварии» предстоит договориться с «Ливерпулем» о сумме трансфера.

Большую роль в переговорах по Мане играет спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич. Окружение Садьо сообщило Sport1.de, что в ходе переговоров с агентом игрока Бьорном Беземером менеджер пригладывает большие усилия. Салихамиджич произвел убедительное впечатление на Мане.

Как отмечается, спортдиректор убедил Садьо перейти в «Баварию», сказав, что в Мюнхене он станет новой звездой топ-уровня. Другие заинтересованные клубы – прежде всего, – не могут гарантировать Мане столь важную роль в команде.

Если трансфер состоится, сенегалец войдет в число самых высокооплачиваемых игроков «Баварии» – ему дадут контракт с зарплатой около 20 млн евро в год до уплаты налогов. В «Ливерпуле» вингер получает 12 млн евро до налогов.

Подготовка к переходу Мане означает, что этим летом осуществит как минимум один крупный трансфер на выход. Очевидным кандидатом выглядит нападающий , который несколько дней назад прямо заявил о желании сменить клуб. Из «Баварии» может уйти и Серж Гнабри, контракт которого с клубом действует до 2023 года.

Ситуация, сложившаяся вокруг Гнабри, не связано с приглашением Мане напрямую. Тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн хотел бы начать новый сезон с обоими игроками в составе. Отмечается, что 34-летний специалист дал добро на трансфер Садьо. Он активно участвовал в переговорах и общался с Мане.

Сенегалец выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 передачи.

Статистику 30-летнего футболиста можно изучить здесь.