Экс-тренер «Краснодара» Фарке, вероятно, возглавит «Боруссию» из Гладбаха

Теги Боруссия Менхенгладбах премьер-лига Россия бундеслига Германия отставки Краснодар Даниэль Фарке Футбол

Бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке, скорее всего, продолжит карьеру в Бундеслиге.

45-летний немец – главный кандидат на назначение в «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Три недели назад клуб расстался с Ади Хюттером, после чего вел переговоры с Люсьеном Фавром (экс-«Боруссия» Дортмунд), но теперь наиболее реальный претендент – Фарке.

В минувшем сезоне Бундеслиги «Гладбах» занял 10-е место.

Фарке расторг контракт с «Краснодаром» в начале марта, проработав в клубе 1,5 месяца и не проведя ни одной игры.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные