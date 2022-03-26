Матвей Сафонов: «С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории. Была куча тактических заготовок»

Вратарь «Краснодара» высказался о прежнем главном тренере .

Немец расторг контракт с «быками» в начале марта.

«С Фарке мог бы быть самый сильный в истории. Это был первый тренер, который так основательно подходил к тактической подготовке. Была куча идей, тактических заготовок, у нас убрали рамки, дали нам творить.

Мы приехали со сборов, провели собрание, где он сказал, что тяжелая ситуация, закрываются границы, невозможно видеться с семьей. Сказал, что вынужден покинуть нас», — сказал Сафонов.