Матвей Сафонов: «С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории. Была куча тактических заготовок»

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о прежнем главном тренере Даниэле Фарке.

Немец расторг контракт с «быками» в начале марта.

«С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории. Это был первый тренер, который так основательно подходил к тактической подготовке. Была куча идей, тактических заготовок, у нас убрали рамки, дали нам творить.

Мы приехали со сборов, провели собрание, где он сказал, что тяжелая ситуация, закрываются границы, невозможно видеться с семьей. Сказал, что вынужден покинуть нас», — сказал Сафонов.

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