Фарке расторг контракт с «Краснодаром». Тренер проработал в клубе 1,5 месяца и не провел ни одной игры

Тренер Даниэль Фарке и его штаб покинули .

Сегодня контракты с немцем и его ассистентами Эдмундом Римером, Крисом Домогаллой и Кристофером Джоном были расторгнуты по обоюдному согласию.

45-летний специалист возглавил команду в середине января. При нем «быки» не провели ни одного официального матча.

Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» назначен Алексей Антонюк, который ранее работал тренером вратарей команды.

«Краснодар» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав в 18 играх 29 очков. Матч 19-го тура против «Локомотива» был перенесен из-за ограничений в работе аэропорта Краснодара.