Семак о «Краснодаре»: «Усилия Галицкого в академии дают плоды. Условия, в которых ребята тренируются и играют, – праздник для футболистов и болельщиков»

поблагодарил Сергея Галицкого за развитие футбола в Краснодаре.

– «Краснодар» по всем известным причинам оказался в плачевном состоянии, но, может, вы видите сейчас среди молодых «быков» звездочек?

– Конечно, есть. Если более молодых ребят мы не так хорошо знаем, но тех, кто играет: Сперцяна и Сафонова – мы привыкли, что они играют, но они еще совсем молоды. Усилия, которые вкладывал Сергей Николаевич в академию, обязательно должны давать плоды, и дают это.

В каких условиях ребята тренируются, в каких условиях они играют, – это праздник для футболистов и болельщиков. Это заслуга одного человека, который делает для болельщиков и команд, которые сюда приезжают, футбольный праздник. Спасибо городу и Сергею Николаевичу за то, что он делает.

– Было бы вам интересно сыграть против ? Есть ли понимание, где «Зениту» проводить летние сборы?

– По сборам надо определиться, подождите, это еще вопрос не сегодняшнего дня. По поводу Фарке сказать сложно. Мы играли с разным «Краснодаром», много было тренеров, много менялось составов. Всегда матчи были сложные, всегда было играть достаточно интересно и не только нам. С тем движением, которое было у ребят сегодня, ни одной команде в Краснодаре не будет просто, – сказал главный тренер .