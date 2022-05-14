Гладбахская «Боруссия» и Хюттер расторгли контракт. За тренера заплатили рекордные 7,5 млн евро год назад

Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия отставки Ади Хюттер Футбол

Ади Хюттер покинул должность главного тренера менхенгладбахской «Боруссии».

Стороны договорились о прекращении сотрудничества через год после его начала.

Под руководством австрийца клуб занял 10-е место в чемпионате Германии – это на две позиции ниже, чем в сезоне-2020/21.

Следует отметить, что за Хюттера «Боруссия» заплатила «Айнтрахту» рекордные для Бундеслиги 7,5 млн евро, и контракт с ним был заключен на 3 года.

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