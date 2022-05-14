Гладбахская «Боруссия» и Хюттер расторгли контракт. За тренера заплатили рекордные 7,5 млн евро год назад

покинул должность главного тренера менхенгладбахской .

Стороны договорились о прекращении сотрудничества через год после его начала.

Под руководством австрийца клуб занял 10-е место в чемпионате Германии – это на две позиции ниже, чем в сезоне-2020/21.

Следует отметить, что за Хюттера «Боруссия» заплатила «Айнтрахту» рекордные для Бундеслиги 7,5 млн евро, и контракт с ним был заключен на 3 года.

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