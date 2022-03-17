Агент Фарке исключил возвращение экс-тренера «Краснодара» в Россию: «Даниэль сделал заявление, ничего не изменилось»

Экс-тренер «Краснодара» не намерен возвращаться в Россию.

«Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось», – сообщил агент тренера Дирк Гроссе.

45-летний специалист возглавил команду в середине января и ушел в начале марта. При нем «быки» не провели ни одного официального матча.

Фарке ушел из «Краснодара» спустя 1,5 месяца. Хотел доминировать, владеть мячом и сделать команду гибче

Фарке об уходе из «Краснодара»: «Политическая ситуация не оставила выбора. Надеемся, что встретимся снова»